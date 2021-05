PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 mai Barrages L1/L2 – France

Notre pronostic : victoire de Nantes face à Toulouse (2.05)

Les Nantais ont été nettement supérieurs aux Toulousains lors du match aller qu’ils ont remporté (1-2). On a vu le style du TFC, très offensif mais qui laisse énormément d’espaces derrière. Ajoutons à cela des défenseurs en grande difficulté et les Canaris ont pu vite ouvrir le score. Maintenant il faudra finir le travail à domicile, à la Beaujoire, endroit où les Nantais ont énormément de mal. Ils n’ont gagné que trois fois chez eux cette saison en Ligue 1 et meême une seule fois lors leurs dix-sept dernières réceptions. C’était face à Bordeaux au début du mois (3-0) . Les Toulousains ne sont pas reluisants à l’extérieur même si le bilan est quand même meilleur que celui de Nantes à la Beaujoire. Ils ont gagné trois fois hors de leur base sur les dix dernières rencontres qu’ils ont disputées. Je pense quand même que les Nantais vont profiter des largesses défensives toulousaines une nouvelle fois et qu’ils vont réussir à s’imposer. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler votre mise (2.05).

Pariez sur Nantes – Toulouse ici !

Les autres options :

Victoire de Malaga face à Castellon (1.84)

Victoire de Gijon face à Almeria (1.90)

Cote totale des trois paris du jour : 7.17