PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 décembre - Liga - Espagne

Notre pronostic: Valence bat l'Espanyol Barcelone, Soler ou Guedes marque (2.30)

Un seul match de l'élite en Europe en ce 31 décembre et il aura lieu en Espagne ! A 16h15, Valence reçoit l'Espanyol Barcelone avec l'ambition de s'imposer pour finir l'année en beauté et surtout pour passer de la 8e à la 4e place de Liga en attendant que les autres matches soient joués pendant le week-end. Tout plaide en faveur des Valencians. Ils restent sur trois victoires consécutives: 2-1 à Vigo, 2-1 contre Elche et 4-3 sur la pelouse de Levante. Lors du derby, Carlos Soler et Gonçalo Guedes ont inscrit chacun un doublé ce qui prouve leur forme actuelle. Comme Valence présente un excellent bilan contre l'Espanyol (huit victoires et deux nuls à Mestalla lors des dix dernières confrontations) on peut être optimiste pour le VCF, surtout que les Catalans voyagent très mal. Il n'ont pris que trois points à l'extérieur sur vingt-sept possibles depuis le début de la compétition et restent sur quatre revers d'affilée en déplacement, sur les pelouses de Getafe, du Barça, du Rayo Vallecano et du Celta Vigo). Pour toutes ces raisons, je vous propose un MyMatch: Valence gagne, Guedes ou Soler marque (2.30).

Fiabilité : 50 %

