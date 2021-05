PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mai Euro U21 – ¼ de finale

Notre pronostic : victoire de la France U21 contre les Pays-Bas U21 (2.10)

L’Euro espoir redémarre en ce 31 mai pour la phase finale. L’Equipe de France a terminé 2e de son groupe derrière le Danemark contre qui elle s’est inclinée pour son premier match dans la compétition. Les Bleuets ont ensuite enchaîné avec deux succès (2-0) face à la Russie et l’Islande. Les voilà donc contre les premiers du groupe A, les Pays-Bas, qui sont invaincus mais n’ont gagné qu’une fois face à la Hongrie qui a terminé avec trois défaites. Les Bataves qui ont été tenus en échec par l’Allemagne et la Roumanie. C’est-à-dire que la France a gagné plus de points que son adversaire du jour dans cette phase de poules. C’est pourquoi je pencherais du côté des Français pour cette rencontre en pariant sur leur victoire (2.10). Un beau pari pour plus que doubler votre mise !

