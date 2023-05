PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mai – Roland-Garros

Notre pronostic : Ugo Humbert bat Lorenzo Sonego (1.98)

Et si Ugo Humbert était la meilleure chance française de Roland-Garros 2023 ? Son nouvel entraîneur, Jéremy Chardy, lui a fait prendre conscience qu’il pouvait très bien jouer sur terre battue et cela se vérifie : onze victoires lors de ses douze derniers matches avec à la clef deux challengers remportés, à Cagliari et à Bordeaux après avoir notamment battu Wawrinka, Gasquet et Etcheverry. Au premier tour, Ugo s’est imposé facilement en trois manches (6-3 / 6-3 / 6-1) face à Adrien Mannarino et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il veut aussi prendre sa revanche sur Lorenzo Sonego qui l’a battu d’extrême justesse cette année à Monte-Carlo (3-6 / 7-5 / 7-5). L’effet Roland-Garros, le soutien du public de la Porte d’Auteuil et le fait qu’il se sente maintenant bien sur cette surface m’incite à vous proposer la victoire du Français contre un Italien qui présente un bilan médiocre cette saison sur terre : cinq succès et quatre revers en neuf rencontres.

