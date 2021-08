PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 août - Ligue des champions, 3e tour préliminaire

Notre pronostic: Benfica ne perd pas sur la pelouse du Spartak Moscou et les deux équipes marquent (2.15)

Avantage aux Portugais pour ce 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions sur la pelouse du Spartak ! Benfica, beaucoup plus expérimenté que son adversaire russe au niveau européen, essaiera ce prendre une option sur la qualification dès ce soir à Moscou avant le retour au stade de la Luz la semaine prochaine. Les Lisboètes n'ont certes pas encore commencé leur championnat mais sont invaincus après cinq matches de préparation: trois victoires dont une contre Lille (1-0) et deux nuls dont un face à Marseille (1-1). De son côté, le Spartak a déjà disputé deux rencontres de Premier League russe pour une défaite 1-0 à Kazan et une victoire à Sovetov 1-0. Dans ces conditions, il me semble logique que Benfica soit légèrement favori. Pour se couvrir, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque coté pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

La Slavia Prague s'impose à Ferencvaros: 2.35

Valur Keykjavik ne perd pas contre le KR Reykjavik et les deux équipes marquent, en Islande: 2.10

Cote totale des trois paris du jour: 10.61

