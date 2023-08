PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 août – OTP Bank Liga - Hongrie

Notre pronostic : Puskas Akademia bat Ujpest (2.00)

Choix de matches très limité aujourd’hui en Europe ! Mais j’ai cependant déniché un pari du jour en Hongrie. La Puskas Akamedia reçoit Ujpest pour le compte de la 2e journée de OTP Bank Liga, un club qui lui réussit plutôt bien depuis quelques années (onze victoires lors des quinze dernières confrontations). La saison passée, Ujpest s’était incliné 5-1 à Felcsut et avait concédé un nul 3-3 à Budapest. L’Akademia reste par ailleurs sur cinq succès consécutifs devant son public face à son adversaire du jour en championnat et l’a éliminé cette année en 1/8 de finale de la Coupe de Hongrie. Le club dont le nom fait référence à la légende Ferenc Puskas a bien débuté sa saison en allant s’imposer 1-0 sur la pelouse de Diosgyori, l’un de ses concurrents pour une place sur le podium, en ouverture de la saison. De son côté, Ujpest a battu Fehevar 2-1. Sa tâche s’annonce plus compliquée chez sa nouvelle bête noire. Je vous propose donc de parier sur le favori pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Ilves bat Haka (2.10)

Iasi ne perd pas sur la pelouse d’UTA Arad (1.80)

Silkeborg bat Vejle et plus de 1,5 but dans le match (1.92)

U. Craiova bat Hermannstadt et moins de 3,5 buts dans le match (1.94)

Cote totale des cinq paris du jour : 28.16

