PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : Marseille bat Dijon sans encaisser de but (2.25)

Avec onze défaites de rang, les Dijonnais ne devraient pas être en mesure de rivaliser avec des Marseillais qui jouent l’Europe. Le DFCO se dirige droit en Ligue 2 avec treize points de retard sur le 19e, Nantes. L’OM doit donc profiter de cette rencontre pour engranger trois points importants dans cette course à la 5e place d’autant qu’il reste sur un lourd revers à Nice (3-0). Jouer la victoire de Marseille n’est évidemment pas très intéressante avec une cote de 1.53. C’est pourquoi je vous propose d’ajouter à cela le clean sheet de la défense marseillaise. L’attaque dijonnaise semble inoffensive avec seulement 20 buts marqués depuis le début de saison. C’est évidemment la plus faible équipe du championnat dans ce domaine. Un pari combiné qui pourrait vous permettre de plus que doubler votre mise (2.25).

Les autres options :

Lorient ne perd pas face à Brest et les deux équipes marquent (2.10)

Rennes l’emporte à Reims (2.15)

Saint-Etienne ne perd pas à Nîmes et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

Cote totale des quatre paris du jour : 21.33