PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 janvier - Premier League

Notre pronostic : Leeds bat West Ham (2.55) !

Rien ne va plus à West Ham ! Les Hammers viennent d'enchaîner cinq défaites consécutives en championnat, série qui les place juste au dessus de la zone de relégation. Le bilan des joueurs de David Moyes à l'extérieur est catastrophique : une seule victoire, un nul et six défaites concédées. Leeds traverse également une mauvaise passe mais elle s'explique par la qualité des adversaires rencontrés : Manchester City, Newcastle et Tottenham sur les trois dernières journées. Les coéquipiers d'Illan Meslier semblent en mesure de prendre les trois points face à une formation londonienne en plein doute. Je vous conseille de miser sur une victoire de Leeds pour doubler votre mise (2.55) ! Fiabilité : 67%

