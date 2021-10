PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 octobre – Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic : Botosani l’emporte sur la pelouse de l’Academica Clinceni (1.80)

La période est catastrophique pour Clinceni. Le club est sur une triste série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Plus grave encore, ils n’ont toujours pas gagné un match depuis le début de la saison soit un bilan de huit revers et deux nuls en dix journées de Liga 1. C’est donc logiquement que l’Academica est dernier du championnat roumain. Botosani est à une belle 3e place provisoire et pourrait prendre la 2e, s’il venait à l’emporter. Avec six victoires, trois nuls et une seule défaite, le bilan est excellent et c’est pour cela que je fais confiance en cette équipe pour l’emporter à l’extérieur. Un beau pari coté à 1.80 !

