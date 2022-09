PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 4 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Nice et les deux équipes marquent (2.20)

Ce derby s’annonce particulièrement indécis ! Les deux équipes sont au coude à coude… dans le bas du classement. En effet, Nice ne parvient pas à enchaîner les bons résultats mais a réalisé une belle performance en s’imposant à Lille mercredi dernier. Un succès qui fait du bien, en plus d’une fin de mercato agitée. Les Aiglons ont enregistré les arrivées de Sofiane Diop et Gaetan Laborde. De quoi engranger de la confiance avant de recevoir une équipe de Monaco en grande difficulté. Les joueurs de Philippe Clément n’ont remporté qu’un seul de leurs sept matches, toutes compétitions confondues. Mais, stimulés par les grosses affiches, leurs meilleures performances les furent contre le PSV Eindhoven et le Paris-Saint-Germain. Et lorsque les Monégasques jouent comme cela, ils sont capables de bousculer n’importe qui. Je ne les vois donc pas perdre ce soir avec les deux équipes qui marquent.

Les autres options :

Rennes gagne à Troyes (1.80)

Lens ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.20)

Toulouse ne perd pas à Clermont et les deux équipes marquent (2.25)

Brighton bat Leicester (1.88)

Arsenal ne perd pas sur la pelouse de Manchester United et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Cote totale des six paris du jour : 66.33