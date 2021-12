PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Metz par au moins deux buts d’écart (1.92)

Après trois matches nuls consécutifs, Monaco a enfin gagné à Angers avec la manière (1-3) pour monter à la 7e place du championnat. Maintenant le plus dur c’est d’enchaîner. Les Monégasques ne sont parvenus à le faire qu’une seule fois cette saison avec des victoires contre Saint-Etienne et à Clermont lors des 7e et 8e journées. A domicile, l’ASM est invaincu depuis le 11 septembre, soit une série de huit réceptions sans défaite. Le FC Metz, qui allait mieux après quatre rencontres sans revers, a rechuté cette semaine face à Montpellier (1-3). Les Grenats sont avant-derniers de Ligue 1 avec seulement douze points, autant que Saint-Etienne, 20e. Je pense que le club de la Principauté va s’imposer facilement aujourd’hui, pourquoi pas par au moins deux buts d’écart. Un pari pour presque doubler la mise (1.92) !

Pariez sur Monaco – Metz ici !

Les autres options :

Rennes s’impose à Saint-Etienne (1.80)

Montpellier bat Clermont (2.15)

Nice bat Strasbourg (1.83)

Monchengladbach bat Fribourg (1.82)

La Lazio s’impose sur la pelouse de la Sampdoria (1.98)

Cote totale des six paris du jour : 49.46