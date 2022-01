PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 janvier - 1/2 finale Coupe de la Ligue - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea ne perd pas contre Tottenham et les deux équipes marquent (2.05)

Les derbies londoniens entre Chelsea (2e) et Tottenham (6e) tournent généralement en faveur des Blues qui comptent 70 % de victoires à Stamford Bridge face aux Spurs en dix ans. Les hommes de Thomas Tuchel, partent logiquement favoris (2.00) lors de cette 1/2 finale aller de la Carabao Cup (Coupe de la Ligue) mais leurs récents résultats à domicile m'incitent à vous proposer de vous couvrir. En effet, Chelsea reste sur cinq nuls à domicile en six rencontres et n'a gagné que contre Leeds... à la 90e minute sur un penalty de Jorginho le 11 décembre. De son côté, Tottenham est invaincu en Angleterre depuis le 30 octobre (six victoires et trois nuls en neuf matches). Pour toutes ces raisons, on peut supposer que les Spurs puissent poser des problèmes aux Blues ce soir. Et comme Chelsea n'a réussi qu'un seul "clean-sheet" lors de ses huit dernières rencontres à Stamford Bridge (contre la Juventus en LDC) toute compétition confondue, je vous conseille de jouer le 1N avec les deux équipes qui marquent pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

