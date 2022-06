PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 juin – Barrages Coupe du Monde

Notre pronostic : l’Ukraine se qualifie pour la Coupe du Monde au Pays de Galles (1.86)

Difficile d'analyser un match de l'Ukraine tant on est obligé de prendre en compte le contexte géopolitique. Ils ont à cœur de faire honneur à leurs couleurs jaune et bleu. C’est ce qu’ils ont fait lors de leur dernière rencontre en Ecosse. L’Ukraine est allée s’imposer alors qu’elle était outsider grâce à des réalisations de Yarmolenko, Yaremchuk et Dovbyk. Je pense qu’ils auront encore ce supplément d’âme au Pays de Galles. Evidemment la marche est un peu plus haute. Les Gallois avaient battu l’Autriche pour aller en finale de ces barrages mais ils ont perdu en Pologne il y a quelques jours dans le cadre de la Ligue des Nations. Je m’attends à une rencontre équilibrée mais je miserais sur une qualification de l’Ukraine pour la prochaine Coupe du Monde !

Pariez sur Pays de Galles – Ukraine ici !

Les autres options :

Le Portugal bat la Suisse et au moins deux buts (2.05)

L’Irlande du Nord gagne à Chypre (2.00)

L’Espagne gagne en République Tchèque et au moins deux buts (1.98)

La Suède bat la Norvège (2.20)

Cote totale des cinq paris du jour : 33.22