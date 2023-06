PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 juin – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Stuttgart ne perd pas à Hambourg et les deux équipes marquent (1.98)

Stuttgart a pris un très gros avantage dans ce barrage pour rester en Bundesliga. En effet, le 16e de Bundesliga a écrasé le 3e de la deuxième division allemande (3-0). Hambourg n’a donc plus le choix et devra se ruer à l’attaque pour espérer renverser la situation. Cela va forcément créer des espaces dès les premières minutes tant le handicap est grand. Même si je pense que le HSV est capable de marquer, je ne vois pas Stuttgart s’incliner. Ce système de barrages favorise très souvent l’équipe venant de l’élite et je me couvrirais avec le N2 pour presque doubler la mise !

