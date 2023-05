PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : le Bayer Leverkusen bat Cologne et moins de 4,5 buts (1.86)

Sur une série de quatorze matches sans défaite, le Bayer Leverkusen est une des équipes les plus en forme d’Allemagne. Encore engagée en Ligue Europa, l’équipe de Moussa Diaby reste sur un score nul et vierge sur la pelouse du 3e, l’Union Berlin. Leverkusen est donc 6e du championnat avec six points de retard sur Leipzig et deux d’avance sur Wolfsbourg. Le but : sécuriser la place dans le top 6. Cologne, avec sept points de plus que le barragiste, est quasiment assuré de rester en Bundesliga et n’a donc plus grand-chose à jouer. C’est pour cela que j’imagine une victoire tranquille du Bayer avec moins de 4,5 buts pour une cote de 1.86 !

Les autres options :

Mayence bat Schalke et moins de 4,5 buts (1.86)

Casa Pia ne perd pas contre Portimonense et moins de 2,5 buts (1.94)

Cote totale des trois paris du jour : 6.71