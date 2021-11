PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 novembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Southampton ne perd pas contre Aston Villa et les deux équipes marquent (1.98)

C'est la forme du moment des deux équipes qui m'a décidé à vous proposer ce pari. Southampton (14e) est invaincu depuis trois journées de Premier League: victoire contre Leeds (1-0) et à Watford (1-0) et nul (2-2) face à Burnley. De son coté, Aston Villa reste sur quatre défaites consécutives: 2-1 à Tottenham, 3-2 contre Wolverhampton, 3-1 à Arsenal et 4-1 face à West Ham. Comme vous pouvez le constater, les Villans, même s'ils perdent, parviennent à chaque à fois à marquer et leurs matches engendrent systématiquement plus de 2,5 buts. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le 1N avec les deux équipes marquent pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Twente bat Heracles (2.05)

Gaziantep bat Kasimpasa (2.10)

Antalyaspor s'impose sur la pelouse de Rizespor (1.94)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 16.54

