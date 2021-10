PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 octobre Série A – Brésil

Notre pronostic : les Corinthians s’imposent face à Bahia et au moins deux buts dans la rencontre (2.20)

Direction le Brésil avec une rencontre très importante pour les Corinthians et Bahia mais pour deux raisons très différentes. Les locaux sont 6e après vingt-trois journées et trente-quatre points pris. S’ils sont sur une série de neuf rencontres sans perdre, ils ont réalisé cinq nuls. L’idéal est donc de prendre les trois points à domicile pour essayer de sécuriser leur place dans le top 6, synonyme de qualification pour la Copa Libertadores. Bahia est 17e et premier relégable. L’état de forme n’est donc pas du tout le même que son adversaire avec une seule victoire sur les huit dernières journées. Je pense que les Corinthians vont s’imposer chez eux. Je ne vois pas un petit 1-0, et je vous propose donc de combiner à ce succès au moins deux buts dans la rencontre (2.20) !

