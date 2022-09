PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Saint-Etienne gagne à Pau (2.25)

Défaite interdite pour les deux dernières équipes au classement. Saint-Etienne s’est formidablement relancé en s’imposant très largement face à Bastia (5-0). Une victoire marquée par le quadruplé de Jean-Philippe Krasso, qui est l’homme fort de ce début de saison, mais aussi par l’excellente prestation de Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain est peut-être la très bonne pioche d’un mercato stéphanois agité. Surtout, les Verts ont enfin ouvert leur compteur points, alors qu’ils accusaient une pénalité de trois unités. De quoi aborder ce déplacement à Pau avec plus de sérénité. Les Palois sont, en revanche, toujours inquiétants, malgré un bon résultat à Caen, la semaine dernière (1-1). La lanterne rouge est à la peine et ce match face à un adversaire libéré tombe mal. Je les vois s’incliner à domicile.

