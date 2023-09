PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 5 septembre - US Open

Notre pronostic : N. Djokovic balaye T. Fritz en trois sets (1.80) !

La frayeur du troisième tour est déjà oubliée pour le grand favori du tournoi ! Poussé dans ses retranchements par son compatriote Djere (victoire en cinq manches), le Serbe a fait le boulot pour passer le moins de temps possible sur le court en huitième de finale : victoire sèche en trois sets contre le Croate Borna Gojo. Novak Djokovic va affronter Taylor Fritz ce soir, un joueur qui ne lui pose jamais de problème. Nole mène (7-0) dans les confrontations directes et il s'est imposé six fois sans perdre une manche. L'Américain, qui a bénéficié d'un bon tirage au sort pour réaliser son meilleur parcours à l'US Open, risque de passer un mauvais moment face à l'une de ses bêtes noires. Banco pour un succès de Djokovic en trois sets (1.80) ! Fiabilité : 81%

