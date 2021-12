PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 décembre – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse s’impose à Niort et au moins deux buts (2.15)

Avec le match nul d’Ajaccio, Toulouse a la possibilité de prendre quatre points d’avance en tête du classement de cette Ligue 2. Les Toulousains restent sur une démonstration en championnat avec un large succès face à Sochaux (4-1). Une performance remarque de la part du Téfécé qui a mis fin à une série de trois matches nuls consécutifs. Le club n’a perdu qu’une fois cette saison et je vois pas cela se reproduire ce soir. Niort vient d’enchaîner deux défaites à Bastia et face à Nancy. Cela n’enlève en rien le bilan plutôt intéressant des Chamois qui sont 9e mais il y a une classe d’écart avec Toulouse. C’est pourquoi je vous propose de parier sur le succès à l’extérieur des Toulousains avec au moins deux buts dans la rencontre pour plus que doubler la mise !

