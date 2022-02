PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 février – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (1.98)

Ce n’est jamais évident de pronostiquer une rencontre du PSG, surtout lorsque celui-ci évolue à l’extérieur. Les semaines passent et rien ne change dans cette équipe parisienne qui produit un football plus que médiocre avec des joueurs qui ne semblent pas tout à fait concernés. Le club de la capitale vient de se faire éliminer aux tirs au but par Nice au Parc des Princes après un match insipide. Cependant, la seule force des Parisiens est qu’ils n’aiment pas perdre. Ils n’ont connu que deux défaites cette saison toutes compétitions confondues. Les Lillois les avaient bien inquiétés lors du match aller. Ils avaient ouvert le score grâce à Jonathan David et ont mené jusqu’à la 74e minute avant que Marquinhos n’égalise. Angel Di Maria avait ensuite inscrit le but de la victoire à la 88e. Ce scénario est souvent arrivé cette saison. C’est pourquoi je jouerais le N2 pour ce duel avec les deux équipes qui marquent pour presque doubler la mise !

Les autres options :

Strasbourg ne perd pas face à Nantes et les deux équipes marquent (2.10)

Reims ne perd pas contre Bordeaux et moins de 2,5 buts (2.05)

Nice bat Clermont et au moins deux buts (1.76)

Lens ne perd pas à Lorient et les deux équipes marquent (2.10)

Dortmund bat le Bayer Leverkusen (1.95)

La Juventus bat le Hellas Vérone par au moins deux buts d’écart (2.30)

Le Sénégal bat l’Egypte (2.15)

Cote totale des huit paris du jour : 303.79