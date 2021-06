PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 juin Roland-Garros – Huitième de finale

Notre pronostic: Medvedev bat Garin et plus de 37 jeux dans le match (2.40).

Suite de Roland-Garros ce dimanche avec au 4e tour cette rencontre assez équilibrée entre Daniil Medvedev et Cristian Garin. Le 2e contre le 23e joueur au classement ATP. Egalité parfaite 1-1 pour l’instant dans les confrontations entre ces deux hommes. Mais le dernier succès en date est à mettre à l’actif du Chilien. C’était cette année à Madrid (6-4 6-7 6-1). Attention parce que le joueur originaire d’Arica commencera peut-être à avoir les jambes lourdes puisqu’il reste sur des matches marathons contre Marcos Giron et surtout Mackenzie McDonald. Son adversaire peut lui se vanter d’avoir déjà battu assez facilement Reilly Opelka et Alexander Bublik. Cette surface un peu plus lente correspondant parfaitement à son jeu. Je pense malgré tout qu’il faut s’attendre à une opposition très équilibrée entre ces deux hommes. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Medvedev contre Garin avec plus de 37 jeux dans le match!

Les autres options :

Tsitsipas bat Carreno-Busta en trois manches (1.82)

Vondrousova bat Badosa (2.35)

Cirstea bat Zidansek (1.86)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 19.09

