PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 mars Coupe de France

Notre pronostic: le Paris-SG gagne à Brest et les deux équipes marquent (2.40)

Match piège pour Paris en 1/16 de finale de la Coupe de France ! Cependant, malgré les absences parisiennes encore nombreuses (Neymar, Florenzi, Kean etc...) le PSG ne peut se permettre une élimination précoce dans cette compétition, surtout que le titre de champion de France est encore loin d’être acquis. Contre des Brestois très joueurs et efficaces en attaque, on peut s’attendre à voir des buts au stade Francis Le Blé aujourd’hui. Le trio Cardona/Honorat/Mounié (23 réalisations en Ligue 1) peut poser des problèmes à la défense parisienne. Comme le PSG réussit très bien face aux Bretons (8 victoires et 1 nul en dix ans) et reste sur cinq succès de suite à l’extérieur toute compétitions confondues, je vous propose de miser sur Paris avec des buts de chaque côté (2.40)

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

