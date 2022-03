PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.10)

Objectifs différents mais rencontre toute aussi importante pour chacune des deux équipes. Marseille a l’occasion d’écarter quasi définitivement son adversaire du soir pour la course à la deuxième place. En effet, en cas de succès, les Marseillais compteraient douze points d’avance sur l’AS Monaco, un écart énorme à onze journées de la fin. L’OM doit toutefois retrouver une certaine régularité afin de relancer une série positive. Jorge Sampaoli a les joueurs pour, lorsqu'il décide de s’en servir. En face, l’AS Monaco vit une période vraiment compliquée. En difficulté en championnat face à des adversaires pourtant abordables, les joueurs de Philippe Clément viennent surtout de voir le Stade de France s’envoler après leur élimination aux tirs au but à Nantes, en demi-finale de Coupe de France. La dynamique actuelle des Monégasques est inquiétante et une défaite ce soir rendrait une qualification européenne toujours plus improbable. S’ils peuvent embêter Marseille, je vois les Phocéens prendre au moins un point à domicile avec les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

Les autres options :

Rennes bat Angers et Laborde buteur (2.25)

Saint-Étienne ne perd pas face à Metz et les deux équipes marquent (2.15)

Le Betis Séville ne perd pas face à l’Atletico Madrid et les deux équipes marquent (2.30)

Arsenal gagne à Watford et plus de 1,5 but dans le match (1.85)

Manchester City bat Manchester United par au moins deux buts d’écart (1.95)

Cote totale des six paris du jour : 84.29