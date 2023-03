PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 mars – Ligue 2

Notre pronostic : Caen ne perd pas contre Sochaux et les deux équipes marquent (2.40)

C’est une rencontre très importante qui nous attend en conclusion de la 26e journée. Les Sochaliens doivent l’emporter pour prendre la 2e place à Bordeaux tandis que les Caennais, en cas de défaite, verraient les espoirs de montée s’éloigner avec huit points de retard sur leurs adversaires du soir. Les deux équipes sont dans une bonne forme. Le Stade Malherbe n’a perdu qu’une seule de ses neuf dernières rencontres pour quatre nuls et quatre succès. La série sochalienne est excellente également avec quatre victoires et deux scores de parité en six journées. Je m’attends donc à un beau duel entre ces deux clubs. Je vois des buts mais je pencherais tout de même du côté de Caen à domicile qui n’a perdu qu’une seule fois à Michel d’Ornano cette saison. Un pari coté à 2.40 !

