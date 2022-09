PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 6 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Glasgow grâce à Benzema (1.94) !

C'est ce qu'on appelle un sans-faute ! Le Real Madrid, qui sort d'une saison fantastique avec le doublé Liga - Ligue des Champions, a remporté toutes ses rencontres depuis la reprise : la Supercoupe d'Europe contre Francfort ainsi que les quatre premiers matches de championnat espagnol. Karim Benzema, capitaine madrilène, est reparti sur les mêmes bases que l'an dernier avec déjà cinq buts marqués. En face, le Celtic est également en pleine bourre avec six succès en six rencontres, un seul but concédé et un succès (4-0) face aux Rangers dans le Old Firm le weekend dernier. L'expérience du Real pourrait bien faire la différence, donc je vous conseille de miser sur une victoire espagnole avec au moins un but de KB9 (1.94) !

Fiabilité : 56%

