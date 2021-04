PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 avril Ligue des Champions - Quart de finale

Notre pronostic : victoire du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain (1.95)

C’est le grand soir pour Paris. Après la défaite face à Lille samedi au Parc (0-1), les joueurs doivent absolument se rattraper et se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Ils en sont capables même s’ils devront faire sans Florenzi ni Verratti positifs au Covid. Le match aller au Camp Nou lors du huitième de finale face à Barcelone doit être une référence. Cependant l’opposition sera beaucoup plus forte ce soir. Le Bayern Munich pouvait craindre Leipzig pour le titre en Bundesliga mais après sa victoire (0-1) dans leur duel ce week-end, la marge est grande. En Ligue des Champions, les Bavarois ont tranquillement disposé de la Lazio au tour précèdent mais face au PSG, le club allemand est diminué avec l’absence de Lewandowski qui ne pourra pas non plus jouer le match retour. C’est un élément qui pourrait peser même si je pense que le Bayern va s’imposer à domicile pour une cote de 1.95 !

