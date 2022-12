PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 décembre – Coupe de la Ligue – Portugal

Notre pronostic : le Sporting Portugal s’impose sur la pelouse du Rio Ave et au moins deux buts (1.88)

Petit détour hors du Mondial au Qatar dans les paris RMC. En attendant les quarts de finale vendredi et samedi, on vous propose de continuer à miser sur le football avec la Coupe de la Ligue portugaise qui se déroule actuellement. Le Sporting se déplace sur la pelouse du Rio Ave pour cette 21e journée de phase de poules. L’actuel 4e du championnat, a déjà trois points dans ce groupe B après avoir largement battu Farense (6-0). Je le vois continuer sur cette lancée en déplacement. Le Rio Ave a également remporté sa première rencontre sur le terrain de Maritimo. Cependant, le niveau va s’élever ce soir et je ne vois pas de surprise. Je pense que le Sporting Portugal va l’emporter avec au moins deux buts dans la rencontre (1.88) !

L’autre option :

Farense s’impose contre Maritimo (2.25)

Cote totale des deux paris du jour : 4.23