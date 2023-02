PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 février - Championship

Notre pronostic : Blackpool bat Huddersfield (2.10) !

Duel de mal classés ce soir en deuxième division anglaise entre Blackpool, avant-dernier du championnat et Huddersfield, antépénultième. Certes, l'équipe qui reçoit vient d'enchaîner trois défaites mais en face le club d'Anthony Knockaert fait pire avec deux points pris sur les cinq dernières journées et le pire bilan de la Ligue à l'extérieur : deux victoires, trois nuls et huit défaites en treize déplacements. Blackpool, qui vient de battre Nottingham (4-1) en FA Cup, a une bonne occasion de prendre trois points pour se rapprocher du premier non relégable. Banco pour une victoire des locaux (2.10) ! Fiabilité : 78%

Autres options :

Burnley bat Ipswich (1.80)

Sheffield gagne à Fleetwood (1.88)

Nuremberg bat Dusseldorf (2.60)

Total des trois paris du jour : 18.47

