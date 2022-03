PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 mars - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Tottenham bat Everton et moins de 4.5 buts (1.80)

Eliminé en FA Cup par Middlesbrough, Tottenham se doit de réagir. Avec les Spurs c'est tout ou rien en championnat. Lors des huit journées disputées en 2022, ils comptent quatre victoires et autant de défaites. Ils ne sont pas parvenus à l'emporter dans leur stade lors de leurs deux dernières réceptions face à Southampton et Wolverhampton. Cela doit absolument changer et la venue d'Everton est une bonne opportunité de retrouver la victoire à domicile. Les Toffees se sont eux qualifiés pour les quarts de finale de la coupe mais c'est la crise en Premier League. Ils n'ont gagné qu'une seule rencontre lors de leurs neuf derniers matches en championnat. De fait, ils sont en lutte pour le maintien avec un seul point d'avance sur la zone rouge avant cette journée. Je ne vois pas les joueurs de Lampard l'emporter. Je miserais sur une victoire de Tottenham dans leur antre. Je vous conseille également de parier sur le fait qu'il y ait moins de 4,5 buts pour une cote de 1.80 !

