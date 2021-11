PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 7 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes ne perd pas face à Lyon et les deux équipes marquent (1.98)

Qu’il est difficile à pronostiquer ce match ! Rennes est dans une très bonne période avec une belle série de neuf rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Les Rennais ont donc pris quatorze points sur les dix-huit derniers possibles en championnat et l’enjeu de cette rencontre et de s’installer confortablement dans le top 5 de cette Ligue 1. Les deux équipes comptent le même nombre de points et l’OL aussi va très bien avec un seul revers sur ses neuf derniers duels. Cependant cela va mal pour les Gones en déplacement en championnat avec un bilan sur cinq matches, de deux défaites, un nul et une victoire. C’est pourquoi je donnerais un avantage au Stade Rennais qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison au Roazhon Park. Je vois les deux équipes marquer également pour presque doubler la mise (1.98) !

Pariez sur Rennes – Lyon ici !

Les autres options :

Monaco s’impose à Reims (1.95)

Lorient ne perd pas face à Brest et les deux équipes marquent (2.10)

Liverpool s’impose à West Ham et au moins trois buts dans la rencontre (2.05)

L’Inter ne perd pas sur la pelouse de du Milan AC et les deux équipes marquent (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour : 31.58