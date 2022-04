PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 avril – Ligue 1

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre Lorient et Saint-Etienne (1.95)

C’est un match capital pour la course au maintien ! En effet, respectivement seizièmes et dix-huitièmes de Ligue 1, Lorientais et Stéphanois se battent pour rester dans l’élite. En grande difficulté à domicile, Lorient n’a remporté qu’une seul de ses onze dernières rencontres au Moustoir. Cette équipe va tout de même bien mieux depuis deux mois. S’ils ne parviennent pas encore à enchaîner les bons résultats et malgré une large défaite au Parc des Princes dimanche dernier (1-5), les Merlus ont retrouvé un fond de jeu intéressant et présentent un bilan équilibré sur les derniers matches. De quoi nous rendre potentiellement optimistes pour la suite. En face, Saint-Etienne a également subi un lourd revers à domicile face à Marseille il y a cinq jours (2-4). Encore condamnés au mois de janvier, Pascal Dupraz a pourtant réussi l’exploit de redresser ses troupes et de leur redonner confiance. Mais ses joueurs marquent le pas depuis plus d’un mois, avec un seul succès en championnat sur les six dernières rencontres. Il faut dire que Sainté peut se montrer aussi emballant que déprimant sur le terrain. Dans un tel contexte, difficile donc de sortir un vainqueur. Néanmoins, je vois les deux équipes marquer. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.95).

