PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Belgique ne perd pas contre la Pologne et les deux équipes marquent (2.05)

Ecrasés par les Pays-Bas lors de la première journée (4-1), les Belges ne semblent pas pleinement concernés par cette compétition qu’ils estiment mal placés dans le calendrier surchargé. Cet argument se tient. Toujours est-il qu’il ne faudrait pas connaître une autre défaite d’autant que la Pologne l’a emporté face au Pays de Galles (2-1). Les Polonais sont toujours redoutables dans ce genre de compétition et c’est pourquoi je me couvrirais pour ce duel. Je ne vois pas la Belgique perdre à domicile pour la deuxième fois consécutive. La génération est belle et les talents individuels peuvent faire la différence. Cependant je pense que la Pologne peut marquer, surtout quand on a un Lewandowski sur la pelouse. Un pari coté à 2.05 !

Les autres options :

Les Pays-Bas gagnent au Pays de Galles et au moins deux buts (1.78)

L’Ecosse bat l’Arménie et moins de 3,5 buts (1.76)

Cote totale des trois paris du jour : 6.42