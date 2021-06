PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 juin Match amical

Notre pronostic: la France bat la Bulgarie, Mbappé et Griezmann buteurs (2.50).

Suite et fin de la campagne des matches amicaux avant l’Euro avec cette rencontre ce mardi entre la France et la Bulgarie. Tous les feux semblent être au vert du côté des Bleus qui restent sur un succès facile contre le Pays de Galles (3-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann. Cette nouvelle rencontre sera évidemment l’occasion pour eux d’améliorer un peu plus leur association avec Karim Benzema. Mais je pense qu’il faut quoiqu’il arrive s’attendre à un véritable festival offensif! L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait bien être une nouvelle fois décisif, lui qui a terminé la saison de Ligue 1 avec 27 réalisations. Griezmann peut lui se vanter d’avoir inscrit 13 buts. Les Bulgares ne sont eux pas au mieux... Ils n’ont en effet remporté aucun de leurs 13 derniers matches. Dernier revers en date, c’était contre la Russie (1-0). La défense composée des frères Hristov et Antov semble vraiment trop fragile. Je vous conseille donc de miser sur un succès de la France contre la Bulgarie avec des buts de Mbappé de Griezmann!

Les autres options :

L’Equateur s’impose par au moins deux buts d’écart contre le Pérou (2.00)

La Hongrie ne perd pas contre l'Irlande, les deux équipes marquent (2.60)

Cote totale pour les trois paris du jour : 13.00

Pariez sur France-Bulgarie ici.