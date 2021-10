PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 octobre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Turquie bat la Norvège (2.25)

La Norvège, avec Erling Haaland, n'a perdu qu'une rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2022... et c'était contre la Turquie à Oslo (3-0) ! Les Scandinaves, sans Erling Haaland (forfait), risquent donc de souffrir ce soir à Istanbul. Dans le groupe G, trois équipes peuvent espérer se qualifier: les Pays-Bas (13 pts), la Norvège (13 pts) et la Turquie (11 pts). Vous comprenez donc l'importance de ce match pour les Turcs. Quel visage montreront-ils au public du stade Ataturk ? Celui qui leur avait permis de battre les Néerlandais 4-2 ou celui qui les avait privés de victoire contre la Lettonie (3-3) et le Monténégro (2-2) ? Dans une enceinte incandescente, je donnerais volontiers un léger avantage à la Turquie, qui doit être ravie de ne pas avoir à surveiller le phénomène Haaland.

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

La République Tchèque bat le Pays de galles (1.70)

La Russie bat la Slovaquie (1.85)

Cote totale des trois paris du jour: 7.08

