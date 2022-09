PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Belgrade contre l’Etoile Rouge et les deux équipes marquent (2.05)

Monaco a l’effectif pour réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Malgré un début de saison très compliqué, marqué notamment par cette élimination en tour préliminaire de la Champions League, les Monégasques ont relevé la tête en s’imposant dans le derby, à Nice (1-0). Un succès qui prouve que les joueurs de Philippe Clément savent hausser le niveau dans les gros matches, comme en témoignent leur performance sur la pelouse du Paris-Saint-Germain (1-1). Si Wissam Ben Yedder est en difficulté depuis le début de l’exercice, le secteur offensif est suffisamment fourni pour combler ce manque d’efficacité. Ce déplacement à Belgrade est toutefois difficile à aborder, tant les Serbes assurent l’essentiel à domicile. Eliminés de justesse en barrages de Ligue des Champions, ils ont déjà inscrit 31 buts lors de leurs huit réceptions. Si Monaco reste supérieur et ne devrait pas perdre, je vois les deux équipes marquer.

