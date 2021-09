PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 8 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : l’Angleterre ne perd pas en Pologne et les deux équipes marquent (2.25)

Très belle rencontre à suivre ce soir dans le groupe I. La Pologne s’est imposé très facilement lors de ses deux matches lors de cette trêve internationale face à l’Albanie (4-1) et contre Saint-Marin (1-7). Deux adversaires très abordables pour les Polonais qui sont donc 2e de leur poule avec dix points en cinq journées. Les Anglais, eux, sont leaders avec cinq victoires dont deux la semaine dernière en Hongrie (0-4) et face à Andorre (4-0). En mars, le match aller entre l’Angleterre et la Pologne s’était soldé par un succès anglais chez eux (2-1). Je pense qu’on pourrait assister au même scénario ce soir. Je me couvrirais tout de même avec le N2 et les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.25 !

L’autre option :

La Suède s’impose en Grèce (2.25)

