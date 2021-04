PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 avril - Ligue 1 – France

Notre pronostic: Lille gagne à Metz et moins de 3,5 buts dans le match (1.98)

Après son exploit de la semaine dernière au Parc des Princes, le LOSC peut espérer le titre de champion de France à condition, bien sûr, de faire un quasi sans faute jusqu’à la fin de la saison, malgré un calendrier compliqué. En revanche, le déplacement à Metz ne fait selon moi pas parti des pièges insurmontables pour les Lillois. En effet, les Dogues n’ont perdu qu’une seule fois à l’extérieur depuis le début de la compétition et restent sur huit victoires et deux nuls (à St Etienne et à Monaco) en dix déplacements. De son côté, Metz connaît de grosses difficultés à Saint-Symphorien en 2021. En Lorraine, Ils n’ont battu que Nantes cette année pour rois nuls trois défaites. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance à Lille (1.73) ce soir, mais avec moins de 3,5 buts dans le match (1.98) car c’est ce qui se produit dans 70 % des cas sur les dix dernières rencontres à l’extérieur.

Fiabilité : 55 %

L’autre option :

Vitesse Arnhem bat ADO La Haye par au moins trois buts d’écart (2.45)

Cote totale pour les deux paris du jour : 4.85

Pariez sur Metz - Lille ici