PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 juillet – Copa America – match pour la 3e place

Notre pronostic: la Colombie ne perd pas face au Pérou et les deux équipes marquent (2.25)

Match de classement de la Copa America ce soir entre la Colombie, éliminée au tirs au but par l’Argentine en ½ finale, et le Pérou, battu par le Brésil (1-0) ! Avantage aux Colombiens bien qu’ils aient été dominés en phase de poule (2-1) par leurs adversaires du jour. En effet, le Pérou ne s’impose qu’une fois tous les dix ans face aux Cafeteros (2021, 2011 et 2001) et présente un bilan négatif lors des douze dernières confrontations : 7 défaites, 3 nuls et 2 succès. Les partenaires de Luis Muriel ont connu des difficultés en début de compétition mais ont finalement réussi à atteindre les ½ finales après avoir sorti l’Uruguay en ¼ de finale (0-0 et t.a.b). Leur effectif me semble supérieur à celui du Pérou, notamment en attaque. Dans ces conditions, je vous propose de vous couvrir en jouant le 1N avec des buts de chaque côté, comme en phase de poule, pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

