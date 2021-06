PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 juin WTA – Roland-Garros

Notre pronostic : match en trois sets entre Gauff et Krejcikova (2.25)

Rencontre très intéressante à suivre aujourd’hui pour ce quart de finale. Cori Gauff est impériale depuis le début de la quinzaine. Elle n’a pas perdu un set et a été exceptionnelle face à Ons Jabeur en huitième (6-3, 6-1) en remportant une neuvième rencontre consécutive après avoir soulevé le trophée à Parme. A seulement 17 ans, l’Américaine ne cesse d’impressionner. C’est le meilleur résultat en Grand Chelem de sa toute jeune carrière. Elle avait déjà atteint les huitièmes à l’Open d’Australie 2020 et à Wimbledon 2019. Aujourd’hui elle est opposée à la 33e mondiale qui a elle aussi gagné un tournoi avant le début de ce Roland-Garros, celui de Strasbourg. Porte d’Auteuil elle a sorti Pliskova en trois sets au 1er tour avant de dérouler face à Alexandrova, Svitolina et Stephens. Les deux joueuses ont donc le même état de forme. Je ne saurais dire qui va l’emporter tant cela paraît équilibré mais je vois bien une rencontre accrochée en trois manches pour une cote de 2.25 !

Pariez sur Gauff – Krejcikova ici !