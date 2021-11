PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 novembre - Championnat gallois

Notre pronostic : les New Saints gagnent sans encaisser de but à Aberystwyth (1.64) !

Avec dix victoires et deux nuls en douze journées de championnat, les New Saints marchent sur la première division galloise ! Les Verts et Blancs, éliminés en barrages de la Ligue Europa par Plzen aux tirs au but, n'ont que cette compétition à disputer cette saison et ils viennent d'infliger deux cartons (5-0) et (6-0) à Cardiff et Haverdfordwest. En face, Aberystwyth est à la peine (onzième place sur douze) et possède la deuxième plus mauvaise attaque de la Ligue. Dans ces conditions, je vous propose de miser sur un succès des New Saints sans encaisser de but (1.64) !

