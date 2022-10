PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Montpellier et les deux équipes marquent (1.86)

Les Monégasques ont confirmé leur bonne forme en s’imposant en Ligue Europa cette semaine face à Trabzonspor (3-1). L’ASM a donc remporté six de ses sept derniers matches disputés et est remonté à la 5e place du championnat. Il faudrait donc réussir à enchaîner à Montpellier chez une équipe qui reste sur un revers à Toulouse (4-2) et même sur trois défaites lors des quatre dernières journées. Le MHSC réalise donc un début de saison moyen et c’est pourquoi je ne le vois pas gagner aujourd’hui. Un nul n’est cependant pas impossible mais je me couvrirais avec le N2 et les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.86 !

Cote totale des huit paris du jour : 169.82