PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 septembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : le Werder Brême bat Augsbourg et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Le Werder peut faire encore mieux. Si son début de saison n’est pas parfait, l’actuel 8e ne compte qu’une seule défaite en six rencontres, toutes compétitions confondues. C’est notamment sur le plan défensif que les joueurs d’Ole Werner sont le plus friables. Mais ils peuvent compter sur une excellente attaque, portée par Niclas Fullkrug. Le buteur de 29 ans en est déjà à cinq réalisations à en autant de matches. Il va donc être compliqué pour Augsbourg d’obtenir un résultat positif. Avec quatre défaites en cinq journées, cette équipe se retrouve à une inquiétante 16e place. En grande difficulté dans les deux surfaces, je la vois s’incliner de nouveau ce soir au Weserstadion.

