PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du lundi 1e mai – Ligue 2

Notre pronostic : Sochaux ne perd pas contre Dijon et les deux équipes marquent (2.25)

Encore en course pour la montée en Ligue 1 il y a quelques semaines, Sochaux a fortement compromis ses chances d’accession en perdant trois fois lors des quatre dernières journées : à Bastia (3-2), contre Pau (3-2) et à Laval (2-1). En gagnant ce soir, les Sochaliens reviendraient certes à sept longueurs de Bordeaux mais cela ne devrait pas suffire pour espérer finir parmi les deux premiers de Ligue 2. Et vu la forme des Lionceaux, on peut même envisager que Dijon prenne un point à Bonal. Le DFCO espère encore se maintenir après avoir battu Rodez et enchaîné par deux nuls, à Quevilly et contre Bastia. Comme Sochaux prend beaucoup de buts en ce moment et que les Bourguignons ont marqué lors de leurs quatre rencontres disputées en avril, je vous conseille de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Leicester bat Everton (2.05)

Séville bat Gérone (1.92)

KS Cracovie bat Miedz Legnica par au moins deux buts d’écart (3.15)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 27.90

Pariez sur Sochaux - Dijon ici