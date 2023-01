PRONOS PARIS RMC Le pari du jour tennis du 17 janvier - Open d'Australie

Notre pronostic : C. Burel prend un set à Krejcikova (2.30) !

La jeune bretonne a trouvé ses marques à Melbourne ! Clara Burel, cent-trentième joueuse mondiale, a déjà remporté quatre matches puisqu'elle est issue des qualifications. Pour son entrée en lice dans le tableau principale, elle a brillamment battu une joueuse australienne Talia Gisbon en deux petits sets. Le match qui arrive sera beaucoup plus compliqué puisqu'elle sera opposée à Barboa Krejcikova, 23ème au classement de la WTA et lauréate de Roland Garros en 2021. La Tchèque a facilement dominé sa compatriote Sara Bejlek lundi mais elle restait sur un tournoi raté à Adelaïde avec une élimination au deuxième tour. Voir Burel remporter au moins un set contre Krejcikova semble réalisable et cela pourrait vous permettre de doubler votre mise (2.30) ! Fiabilité : 68%

