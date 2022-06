PRONOS PARIS RMC Le pari du sûr du 6 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Islande ne perd pas contre l’Albanie (1.34)

Il y a quelques années, l’Islande faisait peur à toutes les sélections européennes et faisait office d’épouvantail dans chaque compétition. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et les Islandais ne parviennent plus à gagner avec une seule victoire sur les dix dernières rencontres qu’ils ont disputées. Il faudrait retrouver le goût de la gagne à domicile après le nul en Israël (2-2). C’est possible contre l’Albanie qui est un adversaire abordable. Les Albanais sortent d’un 0-0 face à la Géorgie mais même si cette sélection est capable de jolis coups comme ses deux succès contre la Hongrie, je pense que l’Islande ne devrait pas perdre chez elleavec l'appui du public.



Pariez sur Islande – Albanie ici !



Les autres options :



La Moldavie ne perd pas en Andorre (1.25)



La Slovaquie bat le Kazakhstan (1.26)



La France ne perd pas en Croatie (1.25)



La Lettonie bat le Liechtenstein (1.20)



Cote totale des cinq paris sûrs : 3.14