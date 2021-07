PRONOS PARIS RMC Le pari escrime du 29 juillet - Jeux Olympiques Fleuret

Notre pronostic : la France bat la Russie et remporte la médaille d'or (4.00) !

Elles ont réussi l’impossible. Les filles du fleuret français se sont qualifiées pour la finale par équipes des Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce jeudi. Elles y sont parvenues après une incroyable remontada en sortant les Italiennes (45-43), numéro deux mondiales de la spécialité et qui ont décroché cinq médailles (4 en or, 1 en bronze) lors des cinq derniers JO où l’épreuve était au programmé. Déjà assurées de la médaille d'argent, les Françaises sont capables de créer une nouvelle fois la surprise en battant cette fois-ci la Russie, qui est favorite pour cette finale. Cela serait magnifique, et c'est ce que je vous propose pour quadrupler votre mise (6.00) !

