PRONOS PARIS RMC Le pari escrime du 31 juillet - Jeux Olympiques - Sabre par équipe (F)

L'équipe de France de sabre féminin est à une manche de l'or ! En dominant l'Italie (45-39), les Françaises se sont assurées une médaille dans ces jeux olympiques de Tokyo 2020. Elles ne seront pas favorites en finale contre la Russie qui survole la discipline et qui a écrasé la Corée du Sud en demi-finale (45-26). Ce sera l'heure des retrouvailles entre Manon Brunet (médaille de bronze en individuel) et Sofia Pozdniakova, cette dernière avait éliminé la Française aux portes de la finale. Si on ajoute à cela la victoire russe contre la France au fleuret jeudi, un esprit de revanche va vraiment planer sur la piste ce midi et cela peut transcender les filles du sabre français. C'est pourquoi je vous propose de parier sur la victoire de la France contre la Russie pour une médaille d'or olympique (3.00) !

