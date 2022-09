PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 1 octobre - Ligue 2

Notre pronostic: Guingamp s'impose à Niort (2.20)

En seize ans, Guingamp s'est déplacé dans les Deux-Sèvres à six reprises en Ligue 2 et s'y est imposé dans 50 % des cas. Les Bretons voyagent très bien depuis le début de la compétition: trois victoires (2-1 à Laval, 1-0 à Bordeaux et 6-3 à Metz) pour un revers (4-1) à Caen. L'En-Avant pourra s'appuyer sur son attaque, la meilleure de Ligue 2 (17 buts) à égalité avec Sochaux pour trouver la faille dans la défense des Chamois. De son côté, Niort (lanterne rouge) s'est déjà incliné trois fois à domicile, contre Bastia, Valenciennes et Le Havre, pour un seul succès face au Paris FC. Les Niortais n'ont pris qu'un petit point sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de L2. Enfin, la saison passée, les Guingampois s'étaient imposés 2-0 aux Costières. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de leur faire une nouvelle fois confiance pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Sochaux gagne à Valenciennes (2.20)

AZ Alkmaar gagne à Groningue (1.66)

Villarreal gagne à Cadix (1.58)

Milan gagne à Empoli (1.62)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 20.56

