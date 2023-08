PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 10 août – Ligue Europa Coinférence

Notre pronostic : AZ Alkmaar s’impose sur la pelouse de Santa Coloma par au moins trois buts d’écart (1.90)

Match très déséquilibré sur le papier entre les Andorrans et les Néerlandais ! Même si Santa Coloma (3e de son championnat) a éliminé les Gallois de Pen-y-Bont après prolongation et les Monténégrins de Niksic, toujours après prolongation, la tâche sera beaucoup plus difficile face aux récents ½ finalistes de la compétition, battus par West Ham le futur vainqueur. En préparation, Alkmaar, après avoir concédé le nul face au Shakhtar et à Norwich, vient de s’imposer trois fois de suite contre des adversaires bien supérieurs aux modestes joueurs d’Andorre : Bruges, Southampton et Bologne ! Pour moi, l’AZ aura son billet déjà en poche à l’issue de son match dans les Pyrénées. Je vous propose donc au moins trois buts d’écart pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Besiktas gagne à Bakou (1.68)

Rijeka gagne à Torshavn (1.43)

Ferencvaros gagne sur la pelouse des Spartans (1.56)

Lucerne ne perd pas sur la pelouse d’Hibernian (1.39)

Le Partizan ne perd pas sur la pelouse du Sabah (1.30)

Le Dynamo Kiev ne perd pas sur la pelouse de l’Aris Salonique (1.27)

Cote totale des sept paris extérieurs : 16.34

Pariez sur Santa Coloma - AZ ici